Deutschlandweit demonstrieren heute wieder Landwirte gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Die Organisation "Land schafft Verbindung" hat dazu aufgerufen. Die Hauptkundgebung findet in Dessau vor dem Umweltbundesamt statt. In Mainz gehen hunderte Bauern gegen die Düngeverordnung und das Insektenschutzprogramm der Bundesregierung auf die Straße. Auch in Baden-Württemberg sind Aktionen geplant, unter anderem eine Protest-Fahrt mit Traktoren durch Nord-Baden.