In Frankreich haben Bauern für einen besseren Verdienst demonstriert. In Paris blockierten sie einen Teil der Champs Elysées mit Traktoren und warfen Heu auf die Prachtstraße. Auch auf Zufahrtsstraßen Richtung Paris gab es Behinderungen durch demonstrierende Bauern. Sie wollten ein Treffen mit Präsident Emmanuel Macron erzwingen. Der französische Landwirtschaftsminister Didier Guillaume hat am Abend mit Vertretern der Bauerngewerkschaft gesprochen. Über Ergebnisse ist bis jetzt nichts bekannt.