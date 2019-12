Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat im SWR Interview der Woche erneut die Entscheidung verteidigt, in Münster und nicht in Ulm ein Batterieforschungszentrum bauen zu lassen.

Die Entscheidung des Bundesrechnungshofes, das umstrittene Vergabeverfahren bei der Batteriezellenforschungsfabrik zu überprüfen, sieht die Bildungsministerin gelassen: "Da mache ich mir keine Sorgen", sagte Anja Karliczek im SWR Interview. Der Bundesrechnungshof habe seine Arbeit aufgenommen und brauche jetzt eine Weile. Karliczek rechnet damit, dass es Anfang des Jahres ein Prüfungsergebnis gibt.

Münster statt Ulm

Im Juni wurde Münster statt Ulm als Standort für das geplante Batterieforschungszentrum ausgewählt. Seither steht die Frage im Raum, ob das Bundesforschungsministerium in Berlin wirklich fair vorgegangen ist. Der Standort Ulm galt als Favorit für die millionenschwere Förderung einer Batterieforschungsfabrik.

Die Entscheidung für Münster und gegen Ulm als Standort hält Karliczek nach wie vor für richtig. "Es war eine intensive Diskussion, aber wir haben nach Exzellenz der Programme entschieden." Man wolle und müsse bei der Batterieforschung wieder an die Weltspitze kommen, die Batterieforschungsfabrik sei hier nur ein Baustein in einem Gesamtkonzept.

Dauer 23:12 min Interview der Woche mit Anja Karliczek Anja Karliczek im Interview der Woche mit Kilian Pfeffer.

Schlechte Lesekompetenz ist "Riesenthema"

Bundesbildungsministerin Karliczek findet die Ergebnisse beim aktuellen PISA-Test nicht zufriedenstellend. Im SWR sagte sie, es könne für ein Land wie Deutschland nicht der Maßstab sein, knapp über dem Mittelfeld zu liegen. Deutschland lebe von der Innovation und davon, dass hier die Menschen "wirklich toll" ausgebildet seien.

Besonders die schlechte Lesekompetenz bei etwa einem Fünftel der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler gibt der Bildungsministerin zu denken. "Das ist für mich ein Riesenthema", so Karliczek. Damit werde man sich intensiv auseinandersetzen müssen. "Ich glaube, wir müssen in der Verzahnung der einzelnen Angebote zwischen Bund und Ländern in den Jahren einfach besser werden."

Bildungsrat: "Es nützt nichts, auf Markus Söder zornig zu sein"

Nach dem Aus für den eigentlich im Koalitionsvertrag vereinbarten nationalen Bildungsrat will Anja Karliczek nach vorn schauen. Zorn auf Bayerns Ministerpräsident Söder, der mit seiner Absage das Ende des Gremiums eingeleitet hatte, will die Bildungsministerin nicht verspüren. "Es nützt ja nichts, zornig zu sein. Es hilft nur zu überlegen: Wie können wir trotzdem die Probleme lösen?"

Auch ihr Ziel, so Karliczek, seien hohe Bildungsstandards. Eigentlich seien alle einer Meinung. Die Sorge, dass man sich nicht auf die höchsten Bildungsstandards einigen könne, sei natürlich besonders in Ländern wie in Bayern vorhanden, in denen die Standards hoch seien. "Und dass ich diese Sorgen nicht ausräumen konnte", so Karliczek, "das tut mir ein bisschen leid, aber daran werden wir weiterarbeiten."

"Ich hoffe sehr, die SPD bleibt in der Regierung"

Die Bundesbildungsministerin ruft die SPD nach der Neuwahl ihrer Vorsitzenden dazu auf, sich zur Großen Koalition zu bekennen. "Ich glaube, die Menschen auf der Straße erwarten von uns, dass wir in einer so unruhigen Zeit eine wirklich stabile Regierung bilden und eine stabile Regierung stellen," so Karliczek. Sie glaube, dass auch die SPD diese Erwartungshaltung kenne.

Zur Vorstellung der SPD, gewisse Themenkomplexe nachzuverhandeln, zeigte sich die Bildungsministerin offen. "Wenn von einem Koalitionspartner Dinge kommen und besprochen werden sollen, dann muss man natürlich miteinander reden. Ich glaube, das ist selbstverständlich unter Partnern."