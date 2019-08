per Mail teilen

Die Krankenkasse Barmer warnt davor, die Impflücke in Deutschland sei größer als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis kommen sie in ihrem Arzneimittelreport 2019.

Obwohl Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten der Welt gehören, sind viele Kleinkinder in Deutschland gar nicht oder nur unvollständig dagegen geimpft. Laut dem nun vorgestellten Arzneimittelreport hat mehr als jedes fünfte Kind, das 2015 geboren wurde, keinen vollständigen Impfschutz gegen Masern.

Dauer 0:20 min Barmer Arzneimittelreport 2019 Barmer Arzneimittelreport 2019

Aufgrund eines neuartigen Berechnungsverfahrens liefert der Report erstmals realistische Werte, die von denen bisheriger Untersuchungen in Deutschland deutlich abweichen. Die Untersuchung konnte die Krankenkasse zwar nur mit ihren eigenen Versicherten durchführen, hat das Ergebnis aber auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.

Straub: Ergebnisse alarmierend

Die Krankenkasse warnt vor gefährlichen Impflücken bei mehreren hunderttausend Kindern in Deutschland. Barmer-Vorstandschef Christoph Straub bezeichnete die Ergebnisse als alarmierend.

Mit dieser Impfquote könnten bestimmte Krankheiten nicht ausgerottet werden, so Straub. Das verhindere den Schutz für alle diejenigen, die sich nicht impfen lassen können.

Krankenkasse will Skepsis und mögliche Ängste abbauen

Auch die Impflücken bei älteren Kindern sind laut Arzneimittelreport größer als angenommen. Die Barmer setzt sich für Impfkampagnen ein, um die Skepsis und mögliche Ängste vor Impfungen abzubauen.

Regional sehr unterschiedliche Impfquoten

In den Bundesländern sind die Impfquoten regional sehr unterschiedlich: In Baden-Württemberg, Bayern, Bremen und Thüringen sind sie eher niedrig, in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dagegen vergleichsweise hoch.