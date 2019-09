per Mail teilen

In Paris haben Unbekannte ein Graffiti des anonymen Streetart-Künstlers Banksy gestohlen. Er hatte es im Juni vergangenen Jahres auf einem Parkhaus-Schild am Centre Pompidou angebracht. Aus dem Metallkasten-Schild wurde das Bild jetzt herausgeschnitten. Es zeigt eine Ratte mit verdeckter Schnauze auf einem Bleistift. Anfang des Jahres hat es in Paris schon einmal einen Banksy-Diebstahl gegeben. Damals verschwand eine Tür des Konzerthauses Bataclan, auf der ein Werk des Künstlers war.