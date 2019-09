per Mail teilen

Die niedrigen Zinsen werden zu einer Dauerbelastung für Deutschlands Banken und Sparkassen, so die Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin und der Deutschen Bundesbank. Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Gewinne der Banken auch in den nächsten Jahren weiter zurückgehen. Deshalb sei es auch möglich, dass die Banken Negativzinsen auch an ihre Kunden weitergeben. Bislang sind davon vor allem Geschäftskunden und vermögende Privatkunden betroffen.