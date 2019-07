Bankbeschäftigte bekommen mehr Geld

per Mail teilen

Die Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken bekommen mehr Geld. Darauf haben sich die Arbeitgeber in der Nacht mit der Gewerkschaft Verdi geeinigt. Konkret steigen die Gehälter der Beschäftigten ab September um zwei Prozent. Im November nächsten Jahres kommen noch einmal zwei Prozent dazu. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 29 Monaten. Verdi hatte in den vergangenen Monaten immer wieder zu Warnstreiks aufgerufen - etwa in Stuttgart und Mannheim. Die Gewerkschaft wollte ursprünglich sechs Prozent mehr Geld für die insgesamt rund 200.000 Beschäftigten bei privaten und öffentlichen Banken durchsetzen.