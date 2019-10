Bangladesch will 100.000 Rohingya-Flüchtlinge auf gefährdeter Insel unterbringen

per Mail teilen

Bangladesch will 100.000 Rohingya-Flüchtlinge auf einer Insel unterbringen, die laut Menschenrechtlern überschwemmungsgefährdet ist. Viele der Flüchtlinge hätten dem Schritt zugestimmt, teilte Bangladeschs Flüchtlingsbehörde mit. Demnach leben in überfüllten Lagern auf dem Festland rund eine Million Flüchtlinge. Vor etwa zwei Jahren sind hunderttausende Rohingyas aus dem Nachbarland Myanmar geflohen. Angehörige der muslimischen Minderheit werden in ihrem Heimatland seit Jahrzehnten diskriminiert. UNO-Ermittler sprechen von einem anhaltenden Völkermord.