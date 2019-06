Der Bund will ab 2020 pro Jahr zusätzlich eine Milliarde Euro in die Reparatur und den Ausbau des Schienennetzes zu investieren. Aber genügt das?

Marode Gleise, Signale, Stellwerke. Zugverspätungen, Ausfälle, genervte Fahrgäste: Die Bahn ist - so scheint es - den immer steigenden Anforderungen, dem immer weiter zunehmenden Verkehr mit immer mehr Fahrgästen nicht gewachsen. Was viele schon längst dachten, bestätigen auch Bahnexperten.

Geld für Neuinvestitionen fehlt

Zwar sei die Bundesregierung auf dem richtigen Weg, wenn sie mehr Geld für die Instandhaltung der Gleise in die Hand nimmt. Doch das fehle dann bei Neuinvestitionen, sagt Christian Böttger, er ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. "Es waren mal zweieinhalb Milliarden pro Jahr, inzwischen sind es nicht einmal mehr anderthalb Milliarden Euro pro Jahr", die in den Ausbau des Schienennetzes investiert würden, sagte Böttger im SWR.

