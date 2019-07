Die Grünen wollen Bahnfahren attraktiv machen - und zwar so, dass sich Inlandsflüge nicht mehr lohnen. Fraglich ist, ob die Bahn überhaupt viel mehr Fahrgäste verkraften kann.

Die Grünen wollen das Bahnfahren so attraktiv machen, dass sich Inlandsflüge bis 2035 nicht mehr lohnen. Dafür schlägt deren bahnpolitischer Sprecher Matthias Gastel vor, eine Kerosinsteuer einzuführen und das Schienennetz der Bahn mit drei Milliarden Euro zusätzlich im Jahr auszubauen. "Wir brauchen jetzt die Trendwende für eine starke Schiene", sagte er im SWR.

"Zubringerflüge überflüssig machen"

Schon jetzt ließen sich viele Inlandsflüge auf die Bahn verlagern, sagt Gastel. So könnten zehn Prozent der Passagiere am Stuttgarter Flughafen ihr Ziel in der gleichen Zeit auch mit dem Zug erreichen, so der Grünen-Politiker.

Fluggesellschaften und Bahn müssten dafür enger zusammenarbeiten und Reisepläne abstimmen, damit Zubringerflüge von Stuttgart nach Frankfurt oder München überflüssig würden.

"Fliegen ist zu billig"

Der Bahnexperte Jörn Pachl von der Technischen Universität Braunschweig hält den Vorstoß der Grünen für vernünftig, Inlandsflüge einzuschränken. Pachl sagte im SWR, Fliegen sei viel zu billig, das sei auch ein Grund, warum der Bahn Geldmittel fehlten.

Die steuerliche Bevorzugung der Luftfahrt zurückzunehmen, sei sinnvoll. Wenn man die freigewordenen Mittel in den Bahnverkehr steckt, sei allerdings fraglich, wie schnell sich dort etwas verbessern kann.

Drei Milliarden für "kurzfristige Verbesserungen"

Laut Pachl reichen die von den Grünen vorgeschlagenen drei Milliarden Euro im Jahr für kurzfristige Verbesserungen. So könne man durch den Kauf neuer Züge und eine bessere Instandhaltung das Plus an Reisenden aufnehmen.

Das Schienennetz insgesamt auszubauen, ist nach Einschätzung Pachls aber eine langfristige Aufgabe. Deutschland sei dichtbesiedelt, es gebe nicht ausreichend Freiflächen für neue Trassen und die Bahn müsse mit Widerstand der Bevölkerung gegen Großbauprojekte rechnen.

Den Bau eigener Trassen für Hochgeschwindigkeitszüge hält der Bahnexperte für nicht rentabel. Deutschland habe zu viele Zentren und so gebe es nur wenige längere Strecken für Züge ohne Halt - im Gegensatz zum zentrischen Frankreich mit Paris im Mittelpunkt.