Gut zwei Jahre nach der Tunnel-Havarie bei Rastatt in Baden-Württemberg will die Deutsche Bahn die Arbeiten dort fortsetzen. Das hat ein Bahnsprecher mitgeteilt. Demnach soll der noch fehlende Abschnitt der nichtbeschädigten Tunnelröhre im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Die andere der beiden Röhren war im August 2017 bei Arbeiten unter der Rheintalstrecke bei Rastatt eingebrochen. Der Bahnabschnitt wurde sieben Wochen lang gesperrt - der Bohrer in der havarierten Röhre einbetoniert.