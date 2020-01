per Mail teilen

Die Deutsche Bahn plant für die kommenden zehn Jahre eine Rekordinvestition in Eisenbahnbrücken. In diesem Zeitraum sollen für neun Milliarden Euro rund 2.000 Brücken erneuert werden, sagte ein Bahnsprecher und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Dies sei deutlich mehr als in den Vorjahren. Im deutschen Schienennetz gibt es insgesamt mehr als 25.000 Brücken.