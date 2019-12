Die Deutsche Bahn will bis 2026 mehr als zwölf Milliarden Euro in neue Züge investieren. Das sei eine Rekordsumme in der Geschichte des Unternehmens, sagte Personenverkehrs-Vorstand Huber in Berlin. Der größte Posten seien die neuen ICE-4-Züge, deren Flotte von knapp 40 auf rund 140 Züge wachsen soll. Hinzu kämen Doppelstock-Intercitys, Eurocitys, Regionalzüge und S-Bahnen. Zwischen den großen Städten will die Bahn Fernzüge im 30-Minuten-Takt fahren lassen. Der Ausbau werde aber noch einige Jahre dauern. In zwei Jahren sollen Züge auf der Strecke Hamburg - Berlin im Halbstunden-Takt fahren. Auf der Strecke München-Stuttgart soll es 2025 soweit sein.