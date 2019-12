Der badische Landesbischof Cornelius-Bundschuh sieht die evangelische Kirche bei der Aufarbeitung und Vorbeugung von Missbrauchsfällen auf einem guten Weg. Das sagte er im SWR Interview der Woche.

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sei dabei, die Aufarbeitungsarbeit voranzutreiben. "Wir werden einfach sehr offen, sehr transparent mit dem umgehen, was wir an der Stelle an Problemen haben, was wir an schrecklichen Fehlentwicklungen haben", so Jochen Cornelius-Bundschuh, Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden.

In diesem Zusammenhang verwies er auf die von der evangelischen Kirche in Auftrag gegebenen Aufarbeitungsstudien. Er hoffe, dass dadurch die Risikofaktoren für die Kirche noch deutlicher werden. Und daran werde man dann weiterarbeiten.

Dauer 24:25 min SWR Aktuell Interview der Woche mit Jochen Cornelius-Bundschuh SWR Aktuell Interview der Woche mit Jochen Cornelius-Bundschuh

Kirchen werden weiterhin eine ganz wichtige Rolle spielen

Bundschuh zeigte sich außerdem zuversichtlich, dass die Kirchen auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Im zu Ende gehenden Jahr 2019 habe die Gesellschaft angesichts vieler Umbrüche das Thema Werte wiederentdeckt und erwarte von den Kirchen klare Antworten und Positionen – sei es zu Klimawandel, Migration oder auch Terrorismus.

"Von uns wird erwartet, dass wir Orientierung geben, dass wir Werte deutlicher positionieren, dass wir uns zeigen in diesen ganzen Themen." Jochen Cornelius-Bundschuh (Evangelischer Landesbischof Baden)

Nicht nur auf Zahlen starren

Angesichts einer Studie, die ergeben hat, dass auch die Landeskirche in Baden bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren wird, hält es Cornelius-Bundschuh für wichtig, nicht nur auf die Zahlen zu starren.

Wesentlich sei, dass Kirche von einem Auftrag und einer Kraft lebe. Sie habe Teil an einer Bewegung Gottes, die sich auch an Weihnachten zeige. Die Welt bekomme ein menschliches Gesicht, "und jeder Mensch, auch jeder schwache Mensch gewinnt dadurch seine Würde." Cornelius-Bundschuh zeigt sich überzeugt: "Wenn wir mit diesen grundlegenden Erkenntnissen uns weiter auf den Weg machen, dann wird auch unsere Plausibilität in der Gesellschaft, unsere Bedeutung durchaus gesehen werden."