In Bad Neuenahr-Ahrweiler beginnt am Sonntag die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland. Auf der Jahrestagung werde das Kirchenparlament unter anderem über die kirchliche Sozialarbeit sprechen, teilte die rheinische Landeskirche mit. Bei der diesjährigen Synode ist einiges anders als in den Vorjahren. Finanz- und Haushaltsbeschlüsse stehen beispielsweise nicht auf der Tagesordnung. Die mehr als 200 Delegierten wollen auf der Synode unter anderem darüber sprechen, wie junge Leute stärker und besser als bisher in kirchlichen Gremien beteiligt werden können. Abweichend vom gewohnten Zeitplan beginnt der Gottesdienst bereits vormittags um 10 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr. Alle Plenarsitzungen, die Pressekonferenzen sowie der Eröffnungsgottesdienst werden live im Internet übertragen. Die evangelische Kirche im Rheinland ist die zweitgrößte deutsche Landeskirche mit Gemeinden zwischen Düsseldorf und Saarbrücken.