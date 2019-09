per Mail teilen

Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Algerien sind acht Babys ums Leben gekommen. Das Feuer war auf der Entbindungsstation ausgebrochen, warum, ist unklar. Nach Angaben des Zivilschutzes im Ort Oued Souf konnten elf Kinder und 107 Frauen vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.