Baden-Württemberg will in der kommenden Woche darüber entscheiden, ob neu ankommende Flüchtlinge verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden. Das hat ein Sprecher des Sozialministeriums gesagt. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat in einem Brief an das Sozialministerium solche Tests vorgeschlagen. Als Grund nennt Strobl, dass viele Flüchtlinge über Norditalien nach Deutschland reisen. Diese Region ist besonders vom Coronavirus betroffen. Bisher ist im Land noch kein Fall bekannt, bei dem ein Flüchtling mit dem Virus infiziert ist.