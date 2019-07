BVerfG: "Hexenprozess" fällt unter Meinungsfreiheit

per Mail teilen

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem Urteil zur Meinungsfreiheit festgestellt, dass nicht jede polemisch verletzende Äußerung eine von vorneherein unzulässige Schmähkritik ist. Im konkreten Fall ging es um einen Mann, der in einem Befangenheitsantrag ein Gerichtsverfahren mit einem Hexenprozess und nationalsozialistischen Sondergerichten verglichen hatte. Man müsse das Recht haben, Maßnahmen der öffentlichen Gewalt ohne Furcht vor staatlichen Sanktionen auch scharf kritisieren zu können. Das gehöre zum Kernbereich der Meinungsfreiheit, urteilten die Richter in Karlsruhe.