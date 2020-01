BUND fordert Exportverbot für Pestizide

per Mail teilen

Umweltschützer fordern ein Exportverbot für Pestizide, die in Europa nicht mehr erlaubt sind. Hintergrund ist das weltweite Insektensterben, das der neue Insektenatlas der Heinrich Böll Siftung und der Naturschutzorganisation BUND dokumentiert. In der EU längst verbotene oder nicht mehr lizenzierte Mittel der großen Chemieunternehmen wie Bayer und BASF würden global weiter fast unbeschränkt gehandelt, kritisiert die Stiftung. In Kenia seien fast 50 Prozent der ausgebrachten Pestizide hochgiftig für Bienen. Das gelte auch für andere Regionen der Erde.