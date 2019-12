Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor Spam-Mails im Namen von Bundesbehörden. Dahinter soll die Schadsoftware Emotet stecken, die offenbar mehrere Behörden der Bundesverwaltung angegriffen hat. Die Software verschickt Mails mit authentisch aussehenden Absendern und versucht so, an sensible Daten wie Kontonummern zu kommen. Das BSI rät, Namen und Adressen von E-Mails immer genau zu kontrollieren und Links oder Anhänge nie ungeprüft zu öffnen.