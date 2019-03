Der Autohersteller BMW will in den nächsten drei Jahren etwa zwölf Milliarden Euro sparen. Das hat der Konzern angekündigt. BMW-Chef Harald Krüger hat zwar nicht von Stellenstreichungen gesprochen, er will aber zunehmend IT-Spezialisten einstellen, ohne dass die Mitarbeiterzahl insgesamt steigen soll. Der Konzern setzt darauf, dass ältere Mitarbeiter in Rente gehen. BMW kündigte außerdem an, dass der Gewinn vor Steuern in diesem Jahr niedriger ausfallen werde als im Vorjahr.