BMW muss 350.000 Autos zurückrufen

Der Autohersteller BMW muss in den USA mehr als 350.000 Autos zurückrufen. Das hat die US-Verkehrssicherheitsbehörde in Washington mitgeteilt. Teile des Airbagsystems könnten explodieren. Diese wurden eingesetzt, weil die ursprünglichen Airbags des japanischen Herstellers Takata einen Defekt hatten und ausgetauscht werden mussten. Die Luftkissen lösten zu stark aus und schleuderten Teile der Metallverkleidung durch das Fahrzeug. Es folgte der bisher größte Auto-Rückruf der USA. Nun gibt es auch Probleme mit den eingebauten Ersatz-Teilen. Takata hat schätzungsweise zehn Millionen der möglicherweise fehlerhaften Teile für den US-Markt produziert. Wie viele davon in Autos eingesetzt wurden, sei noch unklar. Viele Automarken könnten betroffen sein, darunter auch Volkswagen, Audi sowie Daimler mit seinen Vans. Takata ist mittlerweile insolvent.