Der Autobauer BMW bekommt spätestens im kommenden Frühjahr einen neuen Chef. Der amtierende Vorstandsvorsitzende Harald Krüger will seinen Vertrag im April 2020 auslaufen lassen und sich beruflich neu orientieren. Wer sein Nachfolger wird, soll der Aufsichtsrat in rund zwei Wochen entscheiden. Bis zu einer Entscheidung bleibe Krüger im Amt, teilte BMW in München mit.