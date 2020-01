BGH verhandelt abschließend über Musiksampling

per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt abschließend über den Streit zwischen der Elektropop-Gruppe Kraftwerk und dem Hip-Hop-Produzenten Moses Pelham. Dabei geht es um grundsätzliche Fragen zu Urheberrecht und Kunstfreiheit. Pelham hat einen zwei Sekunden langen Musikschnipsel aus einem Kraftwerk-Titel aus dem Jahr 1977 kopiert und in seine eigene Musik eingebaut. Kraftwerk sieht sich dadurch in seinen Rechten verletzt. Der Streit zwischen beiden Seiten läuft schon seit Jahren durch alle Instanzen. Zuletzt hat sich der Europäische Gerichtshof damit beschäftigt.