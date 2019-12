BGH urteilt zu Lärm durch Eltern-Kind-Treff

Hausbewohner müssen in den meisten Fällen den Lärm eines Eltern-Kind-Treffs ertragen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Das gelte auch für Gebäude, in denen eigentlich nur ein Laden geplant war, heißt es in der Urteilsbegründung. Geklagt hatten die Eigentümer einer Wohnung, weil sie sich von der Einrichtung mit ihren Sprach- und Musikkursen gestört fühlten. Der Bundesgerichtshof hat gleichzeitig klargestellt, dass Kitas oder ähnliche Einrichtungen nicht zulässig sind, wenn sie per Teilungserklärung ausgeschlossen wurden.