BGH lässt späten Widerruf von Auto-Kreditverträgen nicht zu

Der Bundesgerichtshof hat den Versuch von zwei Klägern gestoppt, mit Autokäufen verbundene Kreditverträge nachträglich zu widerrufen. Die beiden Kläger haben mehrere Formulierungen in den Widerrufsbelehrungen der BMW Bank und der Ford Bank bemängelt. Nach der Entscheidung des BGH sind diese jedoch ordnungsgemäß. Hätte der BGH anders entschieden, hätte das große Bedeutung für Besitzer älterer Diesel gehabt, die ihre Autos loswerden wollen. Die Formulierungen in den Widerrufsbelehrungen, um die es bei der Klage ging, finden sich in vielen Verträgen für Autokredite.