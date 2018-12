BGH hebt Urteil im Kongo-Kriegsverbrecherprozess auf

per Mail teilen

Der Prozess gegen einen in Deutschland angeklagten ruandischen Rebellenführer muss neu aufgerollt werden. Der Mann lebte zur Tatzeit in Mannheim. Nach Überzeugung des Oberlandesgerichts Stuttgart hat er von dort aus Massaker an der Bevölkerung im Kongo unterstützt. Es verurteilte ihn deshalb 2015 wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen zu 13 Jahren Gefängnis. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof nun aufgehoben. Die Begründung: Die Stuttgarter Richter hätten nicht ausreichend belegt, dass der Angeklagte alle ihm im Prozess vorgeworfenen Kriegsverbrechen unterstützt habe.