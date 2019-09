per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat einen neuen Senat. Der 13. Senat für Zivilsachen ist gestern eingerichtet worden, das haben das Gericht und das Bundesjustizministerium bekanntgegeben. Der Bundestag hatte im November überraschend Geld für zwei neue Senate bewilligt. Ein weiterer Strafsenat soll am zweiten Standort des BGH in Leipzig entstehen.