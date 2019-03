Darf Sportkleidung als "olympiareif" beworben werden, auch wenn sie nicht vom Deutschen Olympischen Sportbund stammt? Der hat nämlich gegen einen Textilhersteller geklagt, und der BGH entscheidet darüber.

"Olympiaverdächtig" oder "olympiareif" zu sein, das kann beflügeln, wenn es sogar auf der Sportbekleidung steht. Ein deutscher Textilgroßhandel wollte so die gute Qualität seiner Sportbekleidung an den Mann und an die Frau bringen. Er bewarb sie während der Olympischen Spiele 2016 in Rio entsprechend auf seiner Internetseite.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) klagte dagegen, denn es gibt ein besonderes Olympia-Schutzgesetz. Das schützt die olympischen Bezeichnungen gegen bestimmte Verwendungen durch andere. Wenn jemand die olympischen Begriffe in der Werbung verwendet und es dadurch Verwechslungsgefahr gibt oder die Wertschätzung der Olympischen Spiele beeinträchtigt wird, so ist das unzulässig. Der Deutsche Olympische Sportbund hielt die Werbung des Textilherstellers für einen genau solchen unzulässigen Imagetransfer.

So haben die Vorinstanzen entschieden

Das Landgericht, das in erster Instanz entschieden hat, gab dem Olympischen Sportbund Recht. Der Textilhersteller ging allerdings in Berufung. Und dort hat wiederum er Recht bekommen: Die Richter sagten, die Werbung mit den Begriffen "olympiareif" und "olympiaverdächtig" sei zulässig. Es bestünde nicht die Gefahr einer Verwechselung zwischen den Dienstleistungen und Produkten des Olympischen Sportbunds und denen des Textilherstellers.

Die Begriffe würden vielmehr allein die gute Qualität der Sportbekleidung unterstreichen. Eine solche Qualitätsbeschreibung der Kleidung sei zulässig. Nun liegt die Sache beim Bundesgerichtshof, der als letzte Instanz entscheiden muss.

Kira Walkenhorst und Laura Ludwig wurden 2016 in Rio Olympiasiegerinnen im Beach Volleyball dpa Bildfunk Foto: Sebastian Kahnert

Die Argumente der Parteien

Der Anwalt des Olympischen Sportbundes sagt, dass sich der Sportartikelhersteller mit seiner Werbung den olympischen Gedanken zu eigen gemacht hat. Er würde mit seinem Slogan "olympiareif" die Werbekraft ausnutzen, die allein den olympischen Institutionen vorbehalten sei.

Die Anwältin des Textilherstellers meint hingegen, dass mit der Werbung für die Sportbekleidung der Breitensport gefördert werden soll. Eine solche Förderung könne schon nicht den Zielen der olympischen Bewegung entgegenlaufen. Daher liege kein unzulässiger Imagetransfer vor und die Werbung sei erlaubt.

Richter in der Verhandlung: "Ein Grenzfall"

In der Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof sagte der Vorsitzende Richter, dass es sich hier um einen Grenzfall handle. Man müsse schauen, wie der Durchschnittsverbraucher die Werbung beurteilt - das sind quasi wir alle.

Was bedeutet es also, wenn jemand für Sportbekleidung mit dem Slogan "olympiareif" wirbt? Ist da klar, dass das natürlich nur eine besonders gute Qualität beschreiben soll? Oder nimmt der Käufer an, dass es sich tatsächlich um Kleidung des Olympischen Sportbundes handelt - oder der Sportbund die Kleidung besonders befürwortet? Das entscheiden heute die Richter in Karlsruhe.