BGH-Urteil: Keine Apotheken-Geschenke bei Rezepteinlösung

Apotheken dürfen beim Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten keine Werbegeschenke verteilen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Verschreibungspflichtige Medikamente müssen überall gleich viel kosten. Mit Werbegeschenken wie etwa Rabattgutscheinen werde die Preisbindung unterlaufen, so der Gerichtshof. Konkret hat er Aktionen von Apotheken in Darmstadt und Berlin beanstandet. In einer bekamen die Kunden beim Einlösen ihres Rezeptes einen Gutschein für einen Bäcker, in der anderen einen Rabattgutschein für den nächsten Einkauf.