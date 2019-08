BGH: Heime müssen hilfsbedürftige Bewohner besser vor Gefahren schützen

per Mail teilen

Betreuungseinrichtungen müssen hilfsbedürftige Bewohner besser vor möglichen Gefahren schützen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Im konkreten Fall hat die Familie einer geistig beeinträchtigten Frau gegen das Wohnheim geklagt. Die Betreuerin hatte der Frau wie schon öfter erlaubt, sich selbstständig ein Bad einzulassen. Beim Einsteigen hatte sie sich schwerste Verbrühungen zugezogen. Die Karlsruher Richter sind in diesem Fall der Ansicht, dass der Heimbetreiber eine Schutzpflicht hatte, da die Klägerin die Risiken einer Verbrühung nicht einschätzen konnte. Dies soll jetzt das zuständige Oberlandesgericht in Bremen prüfen.