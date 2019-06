per Mail teilen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) befürchtet, dass sich der Eröffnungstermin für den Berliner Flughafen BER weiter verschieben könnte. Laut den Zeitungen der Funke Mediengruppe schreibt Scheuer in einem Brief an Flughafenchef Engelbert Daldrup, dass für die erforderliche Prüfung der technischen Anlagen kaum noch Zeit sei. Das betreffe vor allem die Brandmeldeanlagen und Kabelgewerke. Der BER Flughafen sollte bereits vor knapp acht Jahren eröffnet werden.