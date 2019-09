BER: Auch bei Terminal 2 gibt es Probleme

Auch beim Bau des Terminals 2 am künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es Verzögerungen. Nach Angaben eines Sprechers waren Betonteile fehlerhaft. Auslassungen für technische Anlagen seien nicht an der richtigen Stelle gewesen. Die Fehler seien aber mittlerweile behoben. Die "Bild am Sonntag" hatte zuvor über gravierende Planungsfehler berichtet. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass das Terminal wie geplant im Oktober nächsten Jahres fertig wird. Der BER soll dann mit neun Jahren Verspätung in Betrieb gehen.