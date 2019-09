BDI fordert mehr Investitionen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie fordert mehr Investitionen in Deutschland. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagte mit Blick auf Ost-Deutschland, der wirtschaftliche Aufbau-Prozess sei noch nicht am Ziel. Die Parteien müssten die Menschen überzeugen, dass Politik gestalten kann. Lang forderte vor allem Investitionen in die digitale Infrastruktur. Auch Handwerks-Präsident Hans Peter Wollseifer verlangt mehr Engagement der Politik: Nur so könne verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen werden. Nationalismus und Ausgrenzung könnten nicht die Antworten in einer globalisierten Welt sein.