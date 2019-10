Der Automobilzulieferer Allgaier will im baden-württembergischen Uhingen Stellen streichen. Als Begründung nannte das Unternehmen den Wandel in der Autoindustrie und schlechte Wirtschaftsaussichten. In einigen Bereichen gingen die Aufträge massiv zurück. Bei Allgaier in Uhingen arbeiten rund 1.200 Beschäftigte. Wie viele Arbeitsplätze genau wegfallen werden, ist noch unklar.