Der ehemalige Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn bleibt vorerst doch in Haft. Ein Gericht in Tokio hatte am Morgen seine Freilassung gegen eine Kaution von umgerechnet fast acht Millionen Euro ange3ordnet, die Staatsanwaltschaft hat aber Widerspruch gegen die Freilassung eingelegt. Ghosn hat bislang mehr als drei Monate in Untersuchungshaft verbracht. Man wirft ihm unter anderem Untreue vor. Wann es zum Prozess gegen ihn kommt, steht noch nicht fest.