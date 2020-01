Autogipfel zur Zukunft der Beschäftigten in der Branche

per Mail teilen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat unter anderem mit Vertretern der Gewerkschaften und der Autoindustrie über Konsequenzen aus dem Wandel in der Branche beraten. Wenn künftig Elektroautos gebaut werden, brauchen die Autohersteller weniger Beschäftigte. Um Entlassungen zu vermeiden, soll dann nach dem Willen der Gewerkschaften der Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert werden. Merkel sprach sich für eine stärkere Weiterbildung der Beschäftigten aus. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) erklärte in Stuttgart, für den Kohleausstieg stelle der Bund 40 Milliarden Euro bereit. Um die Arbeitsplätze in der Autobranche zu sichern, seien ähnlich hohe Investitionen nötig. Sie sei schließlich eine der letzten weltweit führenden deutschen Schlüsselindustrien.