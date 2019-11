per Mail teilen

Der Städte- und Gemeindebund fordert verbindliche Beschlüsse für einen Ausbau von E-Ladestationen. Nötig seien ein einheitliches Konzept und ein einheitliches Abrechnungssystem.

Um das Thema geht es heute beim Autogipfel in Berlin, zu dem Politik und Automobilbranche zusammenkommen. Eines der Kernthemen ist der Ausbau der Elektromobilität. In Deutschland gebe es "Reichweitenangst", sagte der Hauptgeschäftsführer der Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, im SWR. Dabei handele es sich um "dieses Gefühl: ich kann nicht weiterfahren, aber ich kann auch nicht tanken. Das ist ein irrsinniger Hemmschuh.“

Einheitliches Konzept für Ladesäulen nötig

Um die Elektromobilität voranzubringen, sei ein einheitliches Konzept nötig, so Landsberg. "Da muss es dann die Auflage geben, dass man theoretisch an jeder Tankstelle nicht nur Benzin, sondern auch Strom laden kann. Dann muss es die Möglichkeit geben, dass auch in privaten Wohnungsanlagen Ladestationen zur Verfügung stehen." Auch Städte und Gemeinden könnten dabei mithelfen, mehr Parkplätze für Ladestationen bereitzustellen.

Statt Kaufprämie lieber mehr Ladesäulen

Die Kaufprämie für Elektroautos hält Landsberg weiterhin für den falschen Weg. Sinnvoller wäre es seiner Ansicht nach gewesen, das Geld für die Kaufprämie in den Aufbau von weiteren Ladesäulen zu investieren. Schnelle Beschlüsse zum Ausbau der Lade-Infrastruktur seien auf dem heutigen Autogipfel in Berlin dringend notwendig: "Da müssen die Wirtschaft und gegebenenfalls der Staat in Vorleistung treten."

Unterstützung für Merkels Plan - "Das ist zu schaffen"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vor dem Autogipfel in ihrem wöchentlichen Videopodcast angekündigt, bis zum Jahr 2030 eine Million Ladestationen errichten zu lassen. Derzeit gibt es laut Verkehrsministerium nur rund 21.000 öffentlich zugängliche Ladestationen. Gerd Landsberg unterstützt die Ausbaupläne der Kanzlerin und geht davon aus, dass ein solcher Ausbau gelingen kann: "Das ist zu schaffen, wenn Bund, Länder, Kommunen und Wirtschaft an einem Strang ziehen, und das möglichst in die gleiche Richtung." Es gehe um mehr als die Lade-Infrastruktur - es gehe um die Zukunft der deutschen Autoindustrie.