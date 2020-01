Autogipfel: Grüne fordern Ausstiegsdatum

per Mail teilen

Anlässlich des Spitzentreffens im Bundeskanzleramt zum Umbruch in der Autoindustrie fordert der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter ein festes Ausstiegsdatum für Verbrennungsmotoren. Außerdem erwartet er, dass für die Mitarbeiter in der Autobranche ein Kurzarbeitergeld eingeführt wird. Dieses soll dann gezahlt werden, wenn sie an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. Hintergrund ist, dass für den Bau von E-Autos weniger Mitarbeiter gebraucht werden. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert unter anderem Hilfen von 10 bis 20 Milliarden Euro für die Branche, damit der Strukturwandel zu schaffen sei.