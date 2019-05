Autofahrer will nach Raserei auf A93 Blitzer anzünden

In Oberbayern ist ein Autofahrer auf der A93 mit 200 Kilometer pro Stunde in einer Baustelle geblitzt worden - erlaubt war dort Tempo 60.

Der 54-Jährige versuchte danach, den Blitzer mit Benzin anzuzünden und so den Beweis für seine Raserei zu vernichten. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Der Schaden an der Blitzanlage beträgt 1.500 Euro.