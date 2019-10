In der niederländischen Stadt Deventer ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat einen 37-jährigen Mann festgenommen, er hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann das Auto am frühen Morgen absichtlich in die Gruppe gesteuert hat. Vorher soll es einen Streit gegeben haben.