Die Autoproduktion in Deutschland ist laut einer Studie rückläufig. In diesem Jahr seien so wenig Autos gebaut worden wie seit mehr als 20 Jahren nicht mehr. Bis zum Jahresende liege die Produktion bei rund 4,67 Millionen Pkw. Weltweit werde nur noch jedes 17. Auto in Deutschland gebaut. Das sei ein deutlicher Rückgang. Der Anteil an der Weltproduktion liege damit bei knapp sechs Prozent. Zum Vergleich: 1997 seien es knapp zwölf Prozent gewesen. Die Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen kommt zu dem Schluss, dass der Standort Deutschland an Bedeutung verliert.