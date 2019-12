Ein Mann, der den Londoner Messerangreifer aufgehalten hatte, soll in seinem Heimatland Polen geehrt werden. Er soll eine Medaille für Zivilcourage bekommen. Das hat ein Sprecher des polnischen Justizministeriums per Twitter mitgeteilt. Der Mann hatte am Freitag mit einem Stoßzahn eines Wales den Angreifer in Schach gehalten, nachdem der Angreifer zwei Menschen getötet und drei verletzt hatte. Den Stoßzahn hatte er von der Wand des Gebäudes genommen, in dem der Angriff begonnen hatte.