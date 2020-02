per Mail teilen

Bis Ende April will die CDU ihre Führungsfrage klären. Neben Norbert Röttgen wollen nun auch Armin Laschet und Friedrich Merz für den Parteivorsitz kandidieren. Spahn will Stellvertreter werden.

Mit der Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Laschet und dem ehemaligen Unionsfraktionschef Merz steht die CDU vor einer Kampfabstimmung über ihren künftigen Vorsitz.

Spahn soll Laschets Stellvertreter werden

In der vergangenen Woche hatte schon der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur für den Parteivorsitz angekündigt. Gesundheitsminister Spahn will im Einvernehmen mit Laschet Parteivize werden und kündigte seine Unterstützung für den NRW-Ministerpräsidenten an.

Wer das Rennen macht, entscheiden die Delegierten am 25. April auf einem Sonderparteitag in Berlin. "Wir haben seit heute einen offenen Wettbewerb in der CDU", sagte Merz. Das sei innerparteiliche Demokratie. Es gebe allerdings sehr unterschiedliche Akzente.

Röttgen kündigte an, dass er zusammen mit einer Frau für den CDU-Vorsitz antreten möchte.

Frauen gehören an vorderster Stelle mit zur #CDU, ist Außenpolitiker Norbert #Röttgen @n_roettgen @CDU überzeugt. "Wenn die CDU eine Partei der Mitte sein will, reicht es nicht, das nur zu behaupten", dann gelte das für alle Bereiche, so der Kandidat für den #CDUVorsitz. https://t.co/3TKSxbTNbs phoenix, Twitter, 25.2.2020, 10:04 Uhr

Merkel muss sich bewegen

Im Video kommentiert Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb, dass sich im Übergangsprozess rund um die Führungskrise in der CDU auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bewegen muss:

Dauer 1:05 min "Merkel müsste Übergang mitgestalten" Hauptstadtkorrespondent Uwe Lueb kommentiert die Führungskrise bei der CDU.

Schlechtes CDU-Ergebnis in Hamburg

Für eine Kandidatur nötig sei mindestens eine Nominierung durch einen Kreisverband oder ein ähnliches Gremium, sagte Kramp-Karrenbauer. Einig sei man sich zudem auch darüber, dass auch die möglicherweise Unterlegenen erkennbar und sichtbar in die Parteiarbeit eingebunden würden. Damit sei die Grundlage dafür gelegt, dass selbst nach einer strittigen Entscheidung deutlich sei, dass die CDU nur bei breiter Aufstellung stark und zukunftsfähig sei.

In der jüngsten Vergangenheit hatte die Partei mit einigen Rückschlägen zu kämpfen: Das schlechte Abschneiden bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, bei der die CDU nur noch auf 11,2 Prozent kam; die verfahrene Situation in Thüringen und die Führungskrise in der Partei sorgten für Schlagzeilen. Außerdem ging es um den Umgang mit Linkspartei und AfD. Die Parteiführung lehnt eine Zusammenarbeit mit den beiden Parteien nach wie vor ab.