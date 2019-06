London: Auswahlverfahren für May-Nachfolge beginnt

Bei den britischen Konservativen beginnt das Auswahlverfahren für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May als Parteichefin. Elf Tory-Politiker wollen sich bewerben, darunter der Brexit-Hardliner Boris Johnson, Außenminister Jeremy Hunt und Umweltminister Michael Gove. Bis Ende Juli soll der Sieger feststehen. Der Chef der Regierungspartei wird in Großbritannien auch Premierminister. May war am Freitag als Parteichefin zurückgetreten, weil sie sich mit ihren Vorstellungen zum EU-Austritt nicht durchsetzen konnte.