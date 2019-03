Auswärtiges Amt verschärft Reisehinweise für die Türkei

Das Auswärtige Amt hat vor möglichen Verhaftungen in der Türkei gewarnt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftlicher Einrichtungen ergreife, heißt es in den heute aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amts. Dort steht auch, dass die Türkei ein beliebtes Reiseziel sei, das Touristen grundsätzlich herzlich und offen empfange. Doch es habe in den vergangenen Jahren auch willkürliche Verhaftungen deutscher Staatsbürger gegeben - dazu reichten schon Kommentare in Sozialen Medien.