Australien meldet für 2019 Wärmerekord

In Australien ist es im vergangenen Jahr so heiß gewesen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1910. Das zeigt der Klimabericht des Landes. Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag um gut eineinhalb Grad höher als im langjährigen Mittel. In sieben der zwölf Monate wurden 2019 Rekordtemperaturen gemessen. Außerdem hat es ungewöhnlich wenig geregnet. Die extreme Trockenheit ist einer der Hauptgründe für die derzeitigen Buschbrände. Seit Oktober sind mehr als zehn Millionen Hektar Land verbrannt. Am Freitag sollen die Temperaturen wieder stark steigen.