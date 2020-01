Australien fordert Reservisten auf zum Kampf gegen Feuer

per Mail teilen

Wegen der Buschbrände fordert die australische Regierung 3.000 Reservisten der Armee an. Sie sollen bei der Bekämpfung der Feuer helfen. Außerdem hat Premier Scott Morrison angekündigt, Geld für vier zusätzliche Löschflugzeuge bereit zu stellen. Die Behörden haben bekannt gegeben, dass auf der Känguru-Insel, einem beliebten Urlaubsziel im Süden Australiens, zwei Menschen durch die Feuer ums Leben gekommen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf mindestens 21. Dieses Wochenende werden in Australien Temperaturen von weit über 40 Grad erwartet, was die Lage weiter zuspitzen könnte.