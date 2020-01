per Mail teilen

Jetzt sollen Kriegsschiffe und Reservisten helfen: Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien ruft die Regierung immer mehr Militär zur Hilfe. Inzwischen sind mehr als fünf Millionen Hektar Land abgebrannt.

Wegen der Buschbrände fordert die australische Regierung 3.000 Reservisten der Armee an. Sie sollen bei der Bekämpfung der Feuer helfen. Außerdem hat Premier Scott Morrison angekündigt, mehr als zwölf Millionen Euro für vier zusätzliche Löschflugzeuge bereit zu stellen.

Mindestens 23 Tote bisher

Morrison steht in der Kritik. Er gilt als Kohle-Förderer - Australien ist der weltgrößte Exporteur von Kohle und Flüssiggas. Die Brände sieht der Premier als Naturkatastrophe. Seine Klimapolitik will er deswegen nicht ändern.

Wegen der Buschfeuer wurden bereits Tausende Menschen aus mehr als zwei Dutzend Küstenstädten im Südosten des Landes in Sicherheit gebracht. Den Behörden zufolge ist dies die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte Australiens in Friedenszeiten.

Die Behörden haben heute bekannt gegeben, dass auf der Känguru-Insel, einem beliebten Urlaubsziel im Süden Australiens, zwei Menschen durch die Feuer ums Leben gekommen sind. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf mindestens 23.



Das Video der Tagesschau zeigt dramatische Bilder:

Unzählige Tiere werden Opfer der Flammen

Doch die Buschbrände bedrohen nicht nur Menschenleben und ganze Ortschaften. Auch die Folgen für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt des Kontinents sind verheerend. Experten schätzen, dass allein in dem besonders betroffenen Bundesstaat New South Wales bereits fast eine halbe Milliarde Tiere in den Flammen ums Leben gekommen sind.

Dieses Wochenende werden in Australien Temperaturen von weit über 40 Grad erwartet, was die Lage weiter zuspitzen könnte.