Nach den USA erkennt jetzt auch Australien West-Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Premierminister Scott Morrison sagte, die australische Botschaft werde aber so lange in Tel Aviv bleiben, bis es ein Friedensabkommen zwischen Israel und den Palästinensern gebe. US-Präsident Donald Trump hatte Jerusalem vor einem Jahr als Hauptstadt Israels anerkannt und später die US-Botschaft dorthin verlegt. Daraufhin gab es heftige Proteste von Palästinensern.